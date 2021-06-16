Автомобиль Михаила Ефремова исчез с территории московского УВД

На спецстоянках машину актера, который отбывает срок за смертельное ДТП, найти также не удалось.

Автомобиль актера Михаила Ефремова «Джип-Гранд-Чероки» пропал с территории московского УВД по Центральному административному округу столицы на Средней Калитниковской улице.

Любопытно, что существовала версия, по которой машина может находиться на спецстоянке. Правда, журналистам его и там найти не удалось. По результатам проверки по VIN-коду внедорожник по-прежнему числится за актером.

А вот второй автомобиль, в котором ехал курьер Сергей Захаров, коммерческий фургон «Деликатеска», в мае нынешнего года был выставлен на «Авито». Продавец просил за машину 180 тысяч рублей. Спустя полтора месяца машину продали. Причем через какое-то время перекупщик, который и приобрел автомобиль, снова выставил ее на продажу. Только теперь он просит за машину 285 тысяч рублей. Фургон сейчас находится в подмосковном селе Булатниковское, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Михаил Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП в Белгородской области. По его вине в прошлом году погиб человек.

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