«Радость победы»: Стриженова в летящей юбке устроила танцы под брызгами шампанского

Ведущая вместе с мужем участвовала в парусной регате и получила заслуженную награду.

Екатерина и Александр Стриженовы приняли участие в парусной регате на озере Абрау, телеведущая призналась, что это первый опыт подобных соревнований для нее. Как оказалось, дебют теледивы прошел успешно – ее команда получила третье место. Звезда не стала скрывать своего восторга.

«Три заезда на адреналине и бронза наша, ура!» — написала она в личном блоге.

Также Екатерина обнародовала эмоциональное видео, на котором запечатлели ее ликование после полученной медали. Члены ее команды открыли шампанское, устроив настоящий ливень из брызг игристого напитка. Стриженова, облаченная в летящую кипенно-белую юбку в пол, счастливо кружила под ними в ритм звучащей музыке.

«Медали и призы вручены! Радость победы с брызгами шампанского!» — подписала она кадры.

Отметим, что телеведущая отдыхает со своей семьей и друзьями в Краснодарском крае. Ранее она отметилась в Геленджике с дочками и внуком.

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