«Стоит присмотреться»: Хромченко посоветовала модный комплект в стиле Ива Сена Лорана

«Модный приговор» Первого канала преобразил в своем последнем выпуске китаянку Цяо Хунфан, которая в настоящий момент живет и работает в России. Дама неплохо одевалась, предпочитая деловую одежду неброских оттенков. Однако ее муж Лю Синь хотел видеть жену в более ярких нарядах. Ради него она решилась на фэшн-эксперимент.

Стилисты проекта подобрали для гражданки Китая модный брючный комплект, который состоял из ярко-оранжевого жакета, брюк цвета фуксии и туфелек алого тона. Супруг участницы программы был в восторге! Впрочем, как и ведущие передачи.

«Триумвират оттенков красного в том воплощении, в котором мы видим здесь – это, конечно, фирменный знак Ива Сена Лорана, который продемонстрировал, что подобного рода колористические блоки могут очень классно смотреться на подиуме и действительно украсят женщину. Они облегчают ей задачу при одевании», — прокомментировала Эвелина Хромченко.

По мнению стилиста, ориентируясь на готовую конструкцию знаменитого кутюрье, каждая женщина может собрать для себя комплект.

«Это ярко, это обращает на себя внимание, это связывает вас с классикой европейской моды и транслирует ваш выбор сезона и ваше уважение к истории моды. Думаю, что стоит присмотреться к такой конфигурации и сделать ваш вечерний выход таким же привлекательным», — добавила Эвелина.

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