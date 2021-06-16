«Посмотрите, как мне тяжело»: Розенбаум на фоне слухов о раке мозга показал, как он на самом деле выглядит

Александр Розенбаум обратился к своим поклонникам в личном блоге после серии комментариев по поводу его здоровья. Артист решил развеять слухи и показать себя таким, какой он есть.

Напомним, ранее Лариса Долина обнародовала совместный кадр с музыкантом, где он, возможно, получился не слишком удачно. В результате хейтеры взяли это фото на вооружение и распространили слухи о злокачественной опухоли у певца, которые тут же подхватили некоторые паблики.

«Хочу, друзья мои, сказать, что человек, написавший, что Александр Розенбаум тяжело болен, не имеет ни совести, ни чести. Еще на мои, якобы, высказывания, опираясь. Мне стыдно за него, как можно выдумывать такие чудовищные сплетни, я не понимаю. Ничего святого! Александр был, остается и будет в строю еще долго назло врагам и лицемерам!» — не смогла молчать Долина в личном блоге.

Артист поблагодарил Ларису за поддержку и опубликовал видеообращение в своем Instagram.

«Ну что, ребята! Посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга! Мне сегодня 120 отжиманий делать от груди или 110? Я не знаю», — сказал Розенбаум.

Человеку, который распространил слух о его плохом здоровье, он пожелал дальше жить спокойно. Слова хейтера он назвал выдумкой и заверил, что у него все хорошо.

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