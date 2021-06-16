С длинным острым мысом: Клава Кока похвасталась алыми туфельками Versace за 66 тысяч рублей

24-летняя певица часто меняет свой гардероб и известна, как большая модница.

Клава Кока в последнее время — на волне успеха. Недавно она получила премию «Муз-ТВ» за удачный дуэт с Даней Прытковым (Niletto), а сейчас активно работает в творческом союзе с Сергеем Жуковым, выступив с ним на Красной площади в День России. Вероятно, девушка весьма неплохо зарабатывает.

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Она подарила папе на день рождения новенькую «тойоту», а себе приобрела «майбах». Зимой она побывала в отпуске в Америке, а весной вывезла всю свою семью, включая бабушку и дедушку, на Мальдивы. Да и вещи звезда приобретает по большей части дорогих брендов.

В личном блоге Клава похвасталась очередной покупкой – алыми туфлями Versace, которые продаются в ЦУМе за 66 тысяч рублей. Их отличительная особенность – длинный узкий мыс, который был в тренде в начале 2000-х, а сейчас вновь возвращается в моду.

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