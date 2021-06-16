Певица МакSим впервые озвучила диагноз, из-за которого попала в больницу

38-летняя певица МакSим объяснила поклонникам, что происходит с ее здоровьем на самом деле. Звезда рассказала, что некоторые паблики написали о ее уставшем виде на одном из последних выступлений. Оказалось, что артистке пришлось выходить на сцену с температурой 39, думая, что у нее просто простуда.

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В настоящий момент девушка обратилась к врачам и легла в клинику, врачи диагностировали у нее пневмонию с поражением легких 40%.

«Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!» — написала она в личном блоге.

МакSим сообщила, что коронавируса у нее нет, тест дважды дал отрицательный результат – перед открытием ее школы искусств и уже в больнице. Для подтверждения своих слов, певица обнародовала соответствующие документы.

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