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Певица МакSим впервые озвучила диагноз, из-за которого попала в больницу

Звезда объяснила, почему на одном из последних концертов выглядела уставшей.

Певица МакSим впервые озвучила диагноз, из-за которого попала в больницу
Певица МакSим. Фото: Global look press

38-летняя певица МакSим объяснила поклонникам, что происходит с ее здоровьем на самом деле. Звезда рассказала, что некоторые паблики написали о ее уставшем виде на одном из последних выступлений. Оказалось, что артистке пришлось выходить на сцену с температурой 39, думая, что у нее просто простуда.

В настоящий момент девушка обратилась к врачам и легла в клинику, врачи диагностировали у нее пневмонию с поражением легких 40%.

«Приношу извинения всем, кто приобрел билеты на концерт, чтобы не подвергать вас и себя большой опасности, вынуждена отменить концерт 19 июня. Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами!» — написала она в личном блоге.

МакSим сообщила, что коронавируса у нее нет, тест дважды дал отрицательный результат – перед открытием ее школы искусств и уже в больнице. Для подтверждения своих слов, певица обнародовала соответствующие документы.

Тест на ковид МакSим.
Тест на ковид МакSим. Фото: instagram.com/maksimartist/

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