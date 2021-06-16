«Счастлива»: жена Михайлова в ажурной кукольной юбке и принтованной футболке отметила розовую свадьбу

Стас Михайлов отметил со своей женой Инной 10-летие свадьбы. Ранним утром он преподнес возлюбленный огромный розовый букет и пропел ей:

«Все цветы дарю тебе одной лишь. И сердце верное свое!»

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Супруга звезды была искренне растрогана. «Моя любовь!» — отреагировала она на поздравление. «В моей судьбе есть только ты»!» — также написала Инна в личном блоге.

Позже пара отметила событие в ресторане, куда избранница артиста направилась в пышной черной юбке из ажурной ткани и принтованной песочной футболке, подчеркнув талию ремнем. «Я счастлива!» — сообщила о своем душевном состоянии блондинка в личном блоге.

Отметим, что Михайловы на двоих воспитывают шестерых детей. У Стаса два наследника от прошлых браков: сын Никита (2001-го года рождения) и дочь Дарья (2005). У Инны от отношений с футболистом Андреем Канчельскис есть сын Андрей (1993) и дочь Ева (1999). Кроме того, пара воспитывает общих дочерей: Иванну (2009) и Марию (2012).

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