«У меня опустились руки»: бывшая жена Аршавина заявила, что больше не может бороться за здоровье

Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина в личном блоге попросила прощения у родственников и написала, что больше не может бороться за свое здоровье и благосостояние своей семьи.

Напомним, женщина страдает из-за аутоиммунного некроза, который обезобразил ее лицо, переболела коронавирусом в тяжелой форме, перенесла перитонит. Кроме того, Алису и ее детей хотят выселить из коттеджа, принадлежащего матери Аршавина.

«У меня опустились руки. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все», — написала Казьмина в Instagram.

Журналистка сообщила, что у многих просила прощения за свои грехи и заплатила за них сполна. Не просила только у бабушки и детей, которых так и не смогла обеспечить достойной жизнью и просто жильем, теперь решила сделать и это. Казьмина поблагодарила всех подписчиков, которые поддерживали ее все это время. Их слова действительно долгое время держали ее на плаву, но теперь она не способна «бороться с ветряными мельницами».

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