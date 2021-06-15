«Увы, не состоится»: Манижа объявила об отмене ее первого после «Евровидения» концерта в Москве из-за коронавируса

Восьмого июля певице Маниже, занявшей девятое место на конкурсе «Евровидение» с песней «Русская женщина», исполнится 29 лет. Вокалистка планировала отметить эту дату во время своего сольного концерта в «Крокус Сити Холле». Это выступление должно было стать первым после поездки Манижи в Роттердам на «Евровидение».

Но из-за того, что в Москве зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, введены ограничения, которые коснулись и массовых мероприятий. О том, что ее концерт 8 июля не состоится, Манижа сообщила в Instagram.

«Концерт в день рождения 8 июля, увы, не состоится, в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Московской области с 15 июня до 15 июля», — написала вокалистка.

Она добавила, что выступление перенесено на 19 сентября, начало концерта в 20:00. Все купленные ранее билеты действительные и уже открыта продажа на новую дату.

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