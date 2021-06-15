«Обожаю!»: Нетребко в струящемся платье с эффектом стройности посетила Музикферайн в Вене

Оперная дива насладилась выступлением Даниэля Баренбойма, а потом поужинала в ресторане. Для появления на публике она выбрала элегантный образ.

Анна Нетребко не скрывает, что любит не только выступать, но и путешествовать. Она регулярно посещает страны Европы, а не так давно артистка в очередной раз побывала в России. Она выступила на публике, а также смогла повидаться с родными. Примечательно, что каждый раз свои образы певица продумывает до мелочей. Она регулярно пополняет коллекции шляпок и обуви. Накануне звезда похвасталась очередной парой туфель Bottega Veneta.

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А вот 15 июня Анна впервые за долгое время посетила театр как зритель. Она побывала в Музикферайн в Вене, где выступил израильский дирижер. Для такого случая артистка облачилась в струящееся платье макси с вертикальной полоской. К слову, этот принт визуально стройнит, поэтому Эвелина Хромечнко и Александр Васильев советовали носить наряды в в вертикальную полоску женщинам с формами. Нетребко образ дополнила поясом, а также причудливой шляпкой.

«Мы в Музикферайне. Вот так, тут заполняемость 75 процентов. И сегодня мы слушаем Даниэля Баренбойма, который будет нам играть сонаты Бетховена! Обожаю!» — заявила она.

После того, как Анна насладилась концертом, она прогулялась по вечерней вене вместе с дирижером. Они решили поужинать и зашли в один из местных ресторанов. Поклонники восхитились женственным образом оперной дивы. Многие одарили ее комплиментами. «Многим бы поучиться у вас, как надо одеваться!», «Красивая, счастливая», «Как вам все идет», «Вы светская дама», «Как приятно смотреть на ухоженных женщин», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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