«Это все хайп»: бывшая жена Кержакова опровергла информацию о проблемах дочери со здоровьем

Подписчики соцсетей старшей дочки известного футболиста Александра Кержакова взволнованы тем, что Дарья уже долгое время не выходит на связь. 15-летний подросток пропал с радаров общественности еще в мае, написав, что оправляется в реабилитационную клинику, где у нее заберут телефон.

Ранее дочка Александра Кержакова делилась своими проблемами с подписчиками, утверждая, что страдает расстройством пищевого поведения. Девушка мечтала похудеть и принимала слабительные препараты, которые, по ее словам, привели к неким воспалительным процессам.

Между тем, мама Дарьи Мария Голова, в беседе с журналистами опровергла сообщения дочери о том, что та находится в клинике. Женщина заявила, что с ее ребенком все в порядке.

«Это все хайп. Вы же знаете, как подростки такое пишут. Все в порядке», — цитирует экс-жену Александра Кержакова издание Super.ru.

Смотрите также: