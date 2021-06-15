«Женщина – существо, которое должно сидеть дома»: Ковальчук о популярности своей героини Швецовой

котором главную героиню, следователя Марию Швецову сыграла актриса Анна Ковальчук. Прошло больше двадцати лет, сериал по-прежнему популярен и любим зрителями. В прошлом году вышел на данный момент последний его сезон.

Актрисе Анне Ковальчук 15 июня исполнилось 44 года. Добрую половину из прожитых лет она перевоплощается в следователя. Популярность своей героини актриса объясняет тем, что она являет собой микс женственности и мужских качеств.

«Женщина по сути своей хрупкое и нежное существо, которое, в общем, должно сидеть дома, а она занимается такой сложной профессией и защищает родину от преступников», — считает Анна Ковальчук.

Актриса также дала понять, что главным предназначением женщины является любовь к близким. Именно поэтому столь притягателен и другой образ, который создала Анна Ковальчук, — образ заглавной героини в фильме по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«Судьба женщины, которой движет любовь, будет актуальна всегда. Я убеждена, что единственный двигатель и вообще возбудитель жизни — это любовь. Только ради любви мы живем по-настоящему, не существуем, не ходим, как мертвые, а именно живем. Поэтому всегда будут интересны такие роли», — цитирует Анну Ковальчук «ФАН».

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