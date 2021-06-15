«Мы можем быть трезвыми, пьяными»: Анастасия Волочкова высказалась после ситуации с Ольгой Бузовой на «Матч ТВ»

В беседе с Teleprogramma.pro, балерина озвучила свою точку зрения. Она за то, чтобы всегда сохранять благородство и чувство такта.

После эфира «Матч ТВ», во время которого комментатор Дмитрий Губерниев, мягко говоря, не очень удачно взял интервью и поющей телеведущей Ольги Бузовой, в Сети поднялась настоящая волна хейта.

Пользователи обрушили свой гнев и на Ольгу Бузову, и на Дмитрия Губерниева, задавшего теледиве вопрос, пьет ли она коньяк по утра, который многим показался некорректным.

Известная балерина Анастасия Волочкова, которая сама часть подвергается нападкам в Сети, высказалась по поводу этой истории в беседе с Teleprogramma.pro. Правда, артистка сразу оговорилась, что деталей происходящего не знает. Но между тем, Анастасия Волочкова сформулировала довольно универсальный совет, который может пригодиться во всех случаях жизни.

«Я не в курсе ситуаций, произошедших с другими людьми, — сказала балерина Teleprogramma.pro. — Мы можем быть трезвыми, пьяными, стройного телосложения, полные, высокого роста, низкого. Главное, мы всегда должны оставаться людьми. Я всегда за то, чтобы сохранять чувство такта и благородство. Во всем».

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