«Это человек, который не ошибается»: Анатолий Цой высказался о работе с Константином Меладзе

Вокалист пять лет сотрудничал с композитором и продюсером.

Экс-солист коллектива MBAND, который с недавнего времени прекратил свое существование, Анатолий Цой признался, что он самокритичный человек. И понимает, что это качество создает ему немало проблем в жизни.

«Мне вечно все не нравится. Спою, мне не нравится голос, по десять тысяч раз переписывали», — поделился Анатолий Цой во время беседы с певицей Валерий в ее youtube-шоу «Почему я?».

Единственный человек, к которому прислушивался Анатолий Цой, продюсер Константин Меладзе.

«Пять лет я работал с Константином Меладзе, записали песню, я говорю: «Костя, надо еще». А он: «Нет. Это было идеально». А я просил разрешения спеть еще раз, и он его давал, но в итоге оставлял тот, первый вариант. Я доверял его опыту. Это человек, который не ошибается», — рассказал Анатолий Цой.

Цой понимает, что у его перфекционизма есть не только минусы, но и плюсы. Так, например, благодаря постоянной самокритике музыкант постоянно совершенствуется и побеждает во всевозможных проектах, в том числе и шоу «Маска». Цой, напомним, стал триумфатором первого сезона проекта.

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