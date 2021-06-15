«Ну, не могу я выиграть у Ларисы Долиной!»: победитель шоу «Маска» считал певицу своим главным конкурентом

Анатолий Цой признался, что выжимал из себя все соки, лишь бы оказаться рядышком с Оленем.

Экс-солист коллектива MBAND Анатолий Цой во время youtube-шоу «Почему я?» певицы Валерии назвал своего главного конкурента на шоу «Маска». Победитель первого сезона самого засекреченного и рейтингового проекта телеканала НТВ признался, что до последнего не верил в то, что сможет обойти Ларису Долину.

«На сцене стою я, Лариса Долина, Карина Кокс, — вспомнил о финале первого сезона Анатолий Цой. — И я понимаю, что у меня нет шансов. Ну, не могу я выиграть у Ларисы Александровны Долиной! Тем более, когда она исполнила песню «Эхо».

Музыкант признался, что все номера певицы в первом сезоне «Маски» он считает вершинами вокального и режиссерского искусства.

«Честно говоря, у меня была борьба. Мы с моей командой все время придумывали, что же еще такого выжать, чтобы оказаться рядышком с Оленем. Я понимал, что это мой главный конкурент на шоу», — признался Анатолий Цой.

Когда Филипп Киркоров объявил, что победил Лев, Цой был на седьмом небе от счастья.

«Это было потрясающе! Я не раз побеждал в разных проектах и на конкурсах. Но по эмоциям и финалу «Маска» — это самое невероятное шоу», — добавил Анатолий Цой.

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