Анастасия Волочкова намерена отсудить у коммунальщиков 9 миллионов рублей за испорченную кровать

Известная балерина Анастасия Волочкова подала иск в Тверской суд Москвы. Цена вопроса — почти 9 миллионов рублей. 606 тысяч рублей артистка требует в качестве компенсации нанесенного ей ущерба и еще 8 миллионов 122 тысячи — неустойка.

С коммунальщиками Анастасия Волочкова не может договориться еще с зимы 2018 года. В один из дней рабочие очищали снег с крыши, но переусердствовали, пробили покрытие, и талая вода хлынула потоком прямо в квартиру экс-примы Большого театра.

Сильнее всего пострадала спальня: в результате затопления появился грибок на стенах, отслоился гипсокартон и потолочный декор, вздулась штукатурка. Но сильнее всего досталось дизайнерской кровати люксового итальянского бренда, стоимость которой не разглашается и на сайте обозначена пометкой «по запросу».

Анастасия Волочкова пыталась решить ситуацию миром. Но коммунальщики признали свою вину только после вмешательства прокуратуры, со ссылкой на адвоката балерины Владимира Комсолева сообщает портал MK.ru.

Помимо иска общей суммы в без малого 9 миллионов рублей, Волочкова имеет право подать иск в рамках закона «О защите прав потребителей». Он позволяет требовать с виновной стороны штраф, равный половине суммы, которая будет присуждена истцу судом.

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