Брэд Питт сыграет наемного убийцу в новом фильме «Скоростной поезд»

Известный голливудский актер Брэд Питт сыграет главную роль в новом триллере, который наверняка придется по душе российскому зрителю, «Скоростной поезд». На широкие экраны лента выйдет 8 апреля 2022 года. Также в главной роли будет задействован актер Аарон Тейлор-Джонсон.

Отметим, что в сюжете ленты история противостояния двух наемных убийц, которые волею случая оказались в одном скоростном японском поезде. Зрителей ожидает масса сцен со стрельбой и погоней. Фильм основан на книге Maria Beetle японского писателя Котаро Исаки.

Добавим, что режиссером ленты стал Дэвид Литч. На его счету работы над такими популярными картинами, как «Дэдпул-2», «Форсаж: Хоббс и Шоу».

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Кроме двух главных героев, в фильме зрители увидят и других известных актеров. Это такие имена, как Эндрю Кодзи, Хироюки Санада, Зази Битц, Сандра Буллок, Майкл Шэннон и некоторые другие, сообщает портал Comicbook.com.

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