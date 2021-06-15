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Будет целовать другого: Регина Тодоренко сбежала от Влада Топалова с Ромчиком в своем клипе

Популярная телеведущая решила в очередной раз попробовать себя в роли певицы.

Будет целовать другого: Регина Тодоренко сбежала от Влада Топалова с Ромчиком в своем клипе
Регина Тодоренко. Фото: кадр из клипа "Ромчик"

Телеведущая Регина Тодоренко сняла свой первый сольный клип, который получил название «Ромчик». По сюжету она будет путешествовать по миру. При этом на съемках ей даже не пришлось выходить из съемочного павильона.

Гениальную идею клипа-возвращения Регины Тодоренко предложил режиссер Сергей Grey. По его словам, у зрителей при просмотре будет создаваться впечатление полной реальности. Он заметил, что клип Регины получился современным и трендовым.

Заметим, что в клипе Тодоренко будет целоваться и не раз с этим самым Ромчиком. Тем временем, Влад Топалов отмечает, что нисколько не ревнует. Для него Тодоренко — источник вдохновения, прекрасная жена и мама.

«Сегодня у меня второй день рождения – момент, когда Регина-певица возвращается с новым клипом! Наш «Ромчик» — клип-ураган, созданный за несколько дней, мощный и важный импульс для меня как для артиста! Лучший подарок для меня — ваши эмоции и комментарии о нашем новом клипе!»

Регина Тодоренко

Напомним, что Регина Тодоренко в 2020 году вместе с Владом Топаловым она записала песню «Часовые пояса». Композиция пришлась по душе фанатам пары.

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