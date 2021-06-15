«Это было круто»: Нюша в секси-шортах и трендовых ботинках на массивной подошве предстала на публике

Певица выбрала стильный наряд для выступления в развлекательном центре «Остров мечты». Она даже получила комплимент от Риты Дакоты.

Нюша является одной из самых известных певиц. Девушка выступает на сцене с юного возраста. На глазах поклонников певица строила свою личную жизнь. Она вышла замуж за Игоря Сивова, а вскоре родила дочку Симбу. Малышка появилась на свет в Майами, а позже родители привезли ее в Москву. Теперь артистка живет в просторном доме и регулярно возит наследницу на море. При этом она по-прежнему любит одеваться женственно и молодежно.

Для светских мероприятий Нюша обычно выбирает пышные платья. А вот на вечеринках появляется в стильных нарядах то с лосинами, то с джинсами. На днях девушка решила выступить в столичном центре развлечений «Остров мечты». На сцене она появилась в мини-шортах и ветровке. Монохромный образ дополнили колготки в сетку и ботинки на массивной тракторной подошве, которые еще в моде в этом сезоне. Недавно Ксения Бородина отметилась в похожих ботинках.

«Любимые, я была очень рада нашей встрече. Это было круто. Как всегда», — поделилась звезда.

Многие восхитились тем, как выглядит молодая мама. Она получила множество комплиментов. «Красоточка», — заявила Рита Дакота. «Шикарно выступили», «Очень красивая», «Это было просто невероятно», «Нюша — чудесная девочка!», «Концерт просто огонь. Ты восхитительна!», «Вернулся прежний образ Нюши», «Вам было так жарко, надо было купальник одевать», — прокомментировали пост подписчики.

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