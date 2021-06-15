«После шоу обязательно отдам»: Загитова попросила Баюл не переживать по поводу короны Навки

Олимпийская чемпионка корейского Пхенчхана 2018 года Алина Загитова в комментариях под постом в Instagram фигуристки Оксаны Баюл отреагировала на достаточно обидные слова коллеги в свой адрес. Россиянка, которая не любит обсуждать конфликты, чуть ли не впервые вступила в полемику.

Напомним, что несколько дней назад Баюл высказалась о шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Ей, в частности, стало не ясно, почему у Алины Загитовой на голове та же корона в постановке, что и у Навки. «Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — сказала Баюл.

«Оксана Сергеевна, не переживайте пожалуйста. После шоу обязательно отдам в целости и сохранности». Алина Загитова

Ранее Оксана Баюл, которая много лет с семьей проживает в США, уже не раз негативно высказывалась в адрес российских фигуристов и тренеров. Под шквал ее критики, к примеру, попадала даже наставница Этери Тутберидзе. Баюл обвиняла тренера в плагиате одного из ледовых шоу.

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