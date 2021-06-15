В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Утреннее шоу» с Энистон и Уизерспун

С 17 сентября новые серии можно будет увидеть на стриминговой платформе Apple TV.

В Сети появился трейлер второго сезона некогда нашумевшего сериала «Утреннее шоу» с популярными голливудскими актрисами Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун в главных ролях. С 17 сентября новые серии можно будет увидеть на стриминговой платформе Apple TV.

Известно, что во втором сезоне будет примерно десять эпизодов. Возможно, в будущем будет снят даже третий сезон. В этом вопросе многое будет зависеть от рейтингов картины.

В новом сезоне по сюжету героиня Дженнифер Энистон покинет работу. Она не захочет иметь ничего общего с «Утренним шоу». Продюсеры будут предпринимать попытки вернуть ее в кадр. Героиню ждет немало различных испытаний.

В 2019 году первый сезон «Утреннего шоу» произвел в США эффект разорвавшемся бомбы. Главные героини обсуждали насущные для американского общества проблемы — харассмент и его последствия для девушек. Звезды Голливуда даже были в числе номинантов на «Золотой глобус». Правда, тогда награды от них уплыли.

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