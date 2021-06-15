В оттенках юности: Устинья Малинина в мини-платье под гжель с белым кружевом предстала на отдыхе

Красоту и миловидную внешность Устинья Малинина унаследовала от мамы Эммы, а любовь к музыке и неповторимый тембр голоса, а также чистый вокал от отца — народного артиста России Александра Малинина. Еще в 2020 году СМИ пестрили заголовками о том, что наследница музыканта поступила в престижную лондонскую консерваторию. При этом девушка находит время и на хобби. Устинья основала свою онлайн-школу, в которой могут заниматься все желающие вне зависимости от возраста и рода деятельности. Своей дочерью чета Малининых гордится.

Устинья далека от золотой молодежи, девушка близко дружит с Диной Немцовой, которая, к слову, не так давно объявила о разводе. В браке они с мужем пробыли всего год.

А вот Устинья, в отличие от подруги, о личной жизни не распространяется и становиться невестой не спешит. Она много времени уделяет учебе и семье. Девушка часто путешествует с родителями. Любимое местечко семьи — Форте-деи-Марми.

К слову, на отдыхе Устинья предстала в по-девичьи кокетливом и романтичном платье с фантазийном принтом под гжель. Изюминкой образа стало белое кружево и маленькая овальная сумочка-клатч нюдового оттенка в васильковой палитре.

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