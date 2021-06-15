Дамы в платьях мидакси: жена Юдашкина прогулялась по саду возле особняка с любимой свекровью

Марина призналась, что очень скучала по маме мужа.

Марина Юдашкина поделились со своими поклонниками в Сети фотографией мамы кутюрье. Снимок избранница Валентина Юдашкина сделала с ней во время прогулки возле своего особняка, в саду. Раисе Петровне уже 75 лет, и она отлично выглядит, следит за своим внешним видом.

Родительница модельера облачилась в платье-футляр чернильного цвета с эффектом мерцания, украсив шею жемчужными бусами. Марина примерила светлое платье-халат нежно-песочного оттенка. Дамы запечатлелись с улыбками на лицах, было видно, что они очень рады встрече.

«Приехала наша Раечка! Наша мамуля. Мы очень скучали!» — написала в личном блоге Юдашкина.

Отметим, что Раиса Петровна, несмотря на свой возраст, продолжает вести активный образ жизни, являясь сотрудницей Дома Юдашкиных. Женщина возглавляет отдел готового платья. Многие фолловеры, увидевшие ее впервые, были удивлены ее моложавости и отличной форме.

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