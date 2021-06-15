Анна Цуканова-Котт стала ведущей кулинарного шоу «Помидорка Дети.World»

Актриса и автор проекта «Ешь искусство» Анна Цуканова-Котт с недавних пор пробует себя в качестве ведущей. Звезда стала работать над международной кулинарной программой на YouTube для детей и их родителей «Помидорка Дети.World». Передача выходит каждый вторник.

В рамках проекта дети из разных стран встречаются на кулинарном поединке и готовят блюда своей национальной кухни. Шоу наглядно демонстрирует, как дети из разных стран, увлеченные чем-то общим, успешно взаимодействуют между собой.

Анна Цуканова-Котт рассказала, что проект сближает детей и родителей, не только участников шоу. Родственники после просмотра программы могут вместе приготовить блюда и обсудить между собой, что нового узнали о разных странах.

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