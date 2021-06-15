«Тарелку не дали. Теперь все из рук ем»: Манукян вслед за Моргенштерном раскритиковал Премию Муз-ТВ

Мать музыканта Давида Манукяна, Анна, в Instagram тепло поздравила своего сына с Днем блогера. Она заявила, что он самый талантливый и воспитанный человек. По словам Анны, Манукян смелый и не боится экспериментировать, искать новые образы и креативные идеи.

«Самое главное, что у тебя верные подписчики, которые понимают тебя с полуслова, готовы за тебя идти в бой. Твои песни и вайны всегда самые душевные, мотивирующие, для многих являются источником черпать силы, восстанавливаться, учат не сдаваться, а все начать с нуля». Анна Манукян

Анна поделилась кадрами видеозаписи. На них блогер сидит в деревенской одежде и ест семечки, которые у него в руке. «Тарелку не дали. Теперь все из рук ем. Семки, семки на руке. Еду в ЦУМ, еду в ЦУМ, еду тратить много сумм. Каждый шаг мой — это шоу», — заметил Давид Манукян, подколов организаторов Премии Муз-ТВ, оставивших его без приза.

Напомним, что ранее скандал на премии устроил рэпер Моргенштерн. Он не согласился, что лучшим исполнителем признали Александра Ревву, а не его. Рэпер посоветовал коллеге «подавиться тарелкой», которая вручается победителям в номинациях.

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