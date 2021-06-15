Искрящийся взгляд, юные лица: Орлова нашла в архивах давнее фото с ныне покойной Фриске

Экс-солистка группы «Блестящие» до сих пор скорбит и чтит память умершей подруги.

Жанна Фриске и Ольга Орлова подружились, став главными звездами группы «Блестящие». Несмотря на то что обе исполнительницы со временем покинули девичий коллектив, они сумели сохранить теплые отношения. Тем более, что ведущая проекта «Дом-2» стала крестной мамой единственного сына Жанны — Платона. Однако мальчика она не видела уже долгое время. Отец ребенка — шоумен Дмитрий Шепелев — оборвал все связи с семьей покойной гражданской жены. Повидаться с внуком мечтают и родители Фриске. Они очень скучают по Платону.

Сам Шепелев счастлив в отношениях с Екатериной Тулуповой. У пары родился общий наследник. По словам шоумена, их старшие дети (у Екатерины есть дочь Лада. — Прим. ред.) неоднозначно приняли новость о пополнении в семье. Однако сейчас Платон и Лада потихоньку привыкают к малышу в доме.

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В годовщину смерти Жанны Фриске, она ушла из жизни 15 июня 2015 года после продолжительной болезни, ее близкая подруга Ольга Орлова поделилась памятным снимком из архивов. На снимке обе певицы запечатлены еще юными девушками с искрящимися глазами. А Орлова и вовсе предстала в образе юной звезды с детскими округлыми чертами лица.

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