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«Давно хотела. Сделала»: Екатерина Шпица показала себя с новой стрижкой каре

Ведущая Алина Астровская пришла в восторг от нового имиджа актрисы.

«Давно хотела. Сделала»: Екатерина Шпица показала себя с новой стрижкой каре
Екатерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa/

35-летняя актриса Екатерина Шпица решилась на бьюти-преображение и укоротила свои длинные волосы. Звезда показала себя в новом образе на страницах личного блога. Артистка выбрала структурированное каре без челки, зачесанное на бок.

«Давно хотела. Сделала. Я счастлива. Выгуливаю новое настроение», — подписала она кадры.

«Катюша, тебе очень круто!» — восхитилась обликом кинозвезды ведущая Алина Астровская.

«И хорошо!» — не скрыл своего восторга актер Дмитрий Лысенков.

Ранее мы писали про ведущую «Вечернего Урганта» Аллу Михееву, которая вслед за певицей Клавой Кокой сделала модную челку-шторку.

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