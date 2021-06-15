Осудили за язык: Николаев и Проскурякова устроили семейный флешмоб в поддержку дочки

Маленькая дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой повеселилась со своей подружкой Агнесс, показывая друг другу язык и делая селфи. Удивительно, но этот безобидный поступок девочек вызвал волну негодования в Сети, хейтеры наперебой стали осуждать народного артиста и его жену за плохое воспитание наследницы.

«Очень грубо», «Образование не дает воспитания. Я лично не против детских языков на фото, но где галантность, где тактичность?», «Я считаю, что показывать язык в кадре некрасиво как-то, а если это фото для себя любительское, зачем выкладывать на всеобщее обозрение? Я тоже присоединяюсь к этому замечанию», — высказались фолловеры.

На это композитор ответил в стиле своей дочери – запечатлелся с высунутым языком и пригласил всех, кому не нравится его поведение, а также его близких, тут же отписаться от новостей в его блоге. Юлия Проскурякова тоже не заставила себя ждать и обнародовала в stories Instagram кадр с с высунутым языком.

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