«Ребенок знает, что мама уснула»: сын Фриске через посланницу передал на могилу певицы цветочек

На фанатской страничке в Instagram сына покойной певицы Жанны Фриске, Платона Шепелева, появилась очень трогательная видеозапись. На кадрах его бабушка Ольга Фриске рассказывает, как Платон, когда еще был маленький, передал на могилу матери цветок.

«Вот здесь рисунки от Платона. Еще не было памятника, только могилка. И вот это чем-то было придавлено. Долго лежало, мокло, особенно первый конверт. Это от Платона было посланьице здесь. Передал цветочек. Молодец мальчик. Ребенок уже знает, что мама уснула».

Ольга Фриске

Напомним, что 15 июня исполнилось шесть лет, как певица Жанна Фриске ушла из жизни. На протяжении двух лет она боролась с тяжелой болезнью.

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После ее смерти семейство Фриске в пух и прах разругалось с гражданским мужем исполнительницы — телеведущим Дмитрием Шепелевым. Бабушки и дедушка уже несколько лет не видели своего внука.

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