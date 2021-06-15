Изысканная стройность: 43-летняя Климова в юбке плиссе с градиентом примерила модные лоферы

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила четверых детей, однако на ее фигуре это никак не сказалось.

Говоря о своей стройной фигуре, 43-летняя Екатерина Климова подметила, что поддерживать себя в форме ей помогает правильное питание: никакого фастфуда и полуфабрикатов, а также спорт — плавание в бассейне и кардионагрузки. Старшей дочери актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» Елизавете уже исполнилось 19 лет. Также у Климовой есть сыновья-подростки от Игоря Петренко — Матвей и Корней. В отношениях с Гелой Месхи на свет появилась младшая дочь актрисы Белла.

Появление четверых детей никак не сказалось на фигуре актрисы. Она выбирает утонченные и женственные наряды. Так, на одном из снимков Екатерина позировала в ультрамодной юбке плиссе с градиентом, кофейной жилетке и стильных замшевых лоферах. Изюминкой образа стала плетенная сумка.

«Любимая красавица! Потрясающая актриса», «И у нее четверо детей? Шок», «Вами хочется любоваться и восхищаться», «Какой утонченный образ, принцесса», — пишут фолловеры.

В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» Екатерина Климова призналась, что ее первый муж ювелир Илья Хорошилов, в каком-то смысле напророчил их разлад. Он считал, что если его жена преуспеет в актерстве — она от него уйдет. Так, собственно и случилось. Ради Игоря Петренко Екатерина разрушила семью. Но и их отношения не были прочными. Расставшись с отцом своих сыновей Климова вышла замуж за Гелу Месхи. По словам актрисы, она влюбилась в его талант.

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