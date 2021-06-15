Главное — элегантность: 79-летняя Алентова облачилась в блузу с пайетками, а ее красавица-внучка — в шифоновое платье миди

В свои 79 лет Вера Алентова выглядит моложаво. Дочь актрисы из фильма «Москва слезам не верит» гордится красавицей-мамой. Жена режиссера Владимира Меньшова тщательно следит за стилем, имиджем и стройной фигурой. Вера Валентиновна отдает предпочтение изысканным и элегантным туалетам. На одном из снимков, который появился на фанатской страничке Юлии Меньшовой, ранее, к слову, она же публиковала этот кадр в личном профиле, Алентова позировала в мерцающей блузе с серебристыми пайетками и юбке мидакси. Изюминкой образа стали туфли-лодочки на устойчивом каблучке. Особое внимание актриса уделила прическе — элегантно уложенные пряди густых локонов дополняли лук.

Красавица-внучка Алентовой — Таисия — отдала предпочтение по-девичьи романтичному шифоновому платью миди. Девушка на фото позировала рядом с бабушкой, которая, в свою очередь, опиралась на руку не менее именитого мужа — режиссера Владимира Меньшова.

В семье Юлии Меньшовой царит полная гармония. Она счастлива в браке с Игорем Гординым точно так же, как и ее родители, которые вместе уже довольно давно. Вера Алентова вышла замуж за Владимира Меньшова еще будучи студенткой Школы-студии МХАТ.

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