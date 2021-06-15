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«Я виню себя на сто процентов»: Смирнитский рассказал о смерти единственного сына в 26 лет

Как отметил актер, Иван увлекся наркотиками, а он упустил этот момент.

«Я виню себя на сто процентов»: Смирнитский рассказал о смерти единственного сына в 26 лет
Валентин Смирнитский. Фото: Globallookpress.com

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о смерти своего единственного сына Ивана. Это наследник от его второго брака с переводчицей Ириной Коваленко.

Иван Смирнитский
Иван Смирнитский. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«После развода с женой я мало общался с сыном. Я его из-под родительского внимания отпустил. И произошла трагическая история с ним. Ему было 26 лет. Это все связано с наркотиками. Я виню себя на сто процентов. Когда это все обнаружилось, то стал заниматься возникшей проблемой, но было поздно».

Валентин Смирнитский

Как отметил Смирнитский, его наследник был кандидатом в мастера спорта по плаванию. «Его хотели пригласить в профессиональный спорт. Я не разрешил ему им заниматься. Потом жалел об этом. Что было — то случилось. Ваня — единственный мой родной ребенок», — сказал актер.

Валентин Смирнитский прославился по роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он народный артист России. Этого звания артист был удостоен в 2005 году.

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