«И у меня кто-то был, и у нее»: Смирнитский признался, что они со второй женой изменяли друг другу

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не ужился со второй женой. Ирина Коваленко по профессии литературный переводчик. В 1974 году она родила ему сына Ивана.
«Я познакомился с ней через друга-художника. У нас все закрутилось. У Ирины была маленькая дочка на момент нашего знакомства. Я не старался стать для нее отцом. Биологического папы у нее не было давно. Дочь Иры меня легко восприняла. А потом у нас родился общий сын Ваня».
Как отметил Валентин, его жена прекрасно знала жизнь актера со всеми ее соблазнами. «Она все происходящее вокруг меня адекватно принимала. Потом, правда, начались проблемы. Что-то ей не нравилось, что-то мне не нравилось. В какой-то период эти недопонимания привели к конфликтным отношениям. К сожалению, это происходило на фоне, что у нас рос сын. Ира была женщиной самостоятельно и современной. У нее начались романы на стороне. И у меня кто-то был, и у нее. Это разрушило наш брак. Сын остался с женой. Я упустил его из родительского внимания», — заявил актер.
Валентин Смирнитский прославился по роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он — народный артист России. Этого звания артист был удостоен в 2005 году.