«И у меня кто-то был, и у нее»: Смирнитский признался, что они со второй женой изменяли друг другу

Как отметил актер, именно это обстоятельство и погубило в итоге их брак.

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему не ужился со второй женой. Ирина Коваленко по профессии литературный переводчик. В 1974 году она родила ему сына Ивана.

«Я познакомился с ней через друга-художника. У нас все закрутилось. У Ирины была маленькая дочка на момент нашего знакомства. Я не старался стать для нее отцом. Биологического папы у нее не было давно. Дочь Иры меня легко восприняла. А потом у нас родился общий сын Ваня». Валентин Смирнитский

Как отметил Валентин, его жена прекрасно знала жизнь актера со всеми ее соблазнами. «Она все происходящее вокруг меня адекватно принимала. Потом, правда, начались проблемы. Что-то ей не нравилось, что-то мне не нравилось. В какой-то период эти недопонимания привели к конфликтным отношениям. К сожалению, это происходило на фоне, что у нас рос сын. Ира была женщиной самостоятельно и современной. У нее начались романы на стороне. И у меня кто-то был, и у нее. Это разрушило наш брак. Сын остался с женой. Я упустил его из родительского внимания», — заявил актер.

Валентин Смирнитский прославился по роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он — народный артист России. Этого звания артист был удостоен в 2005 году.

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