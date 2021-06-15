Прогулка в Дагестане: Саша Савельева вслед за Клавой Кокой поддержала тренд на маскулинный стиль

В этом сезоне на волне популярности среди женщин наряды в мужском стиле. Александр Васильев утверждает, что маскулинность делает дам еще женственнее и интереснее. Особенно хорошо смотрятся брутальные наряды на девушках с выраженными формами и нежным обликом.

Тренд на маскулинность ранее уже подхватила Клава Кока, которая появилась на людях в мужском костюме с галстуком. Вслед за ней выступила на вечеринке в комплекте «с мужского плеча» Лидия Чистякова, дочь певицы Глюкозы.

И вот в актуальном аутфите предстала Саша Савельева. Она для съемок в Дагестане облачилась в мужские брюки, кепку, водолазку и пальто. Отметим, что на Кавказе певица снимает видео вместе с мужем, актером Кириллом Сафоновым. Подробностей о ленте звезда не рассказывает.

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