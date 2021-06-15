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«У нас были разные графики»: Валентин Смирнитский объяснил, почему распался его первый брак

Как отметил актер, быстро стало ясно, что семейная жизнь с актрисой Пашковой у него не сложится.

«У нас были разные графики»: Валентин Смирнитский объяснил, почему распался его первый брак
Валентин Смирнитский. Фото: Globallookpress.com

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свой первый неудачный брак. Его женой была актриса Людмила Пашкова.

Валентин Смирнитский с первой женой
Валентин Смирнитский с первой женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Моя первая жена Мила училась на одном курсе с Вертинской и с Михалковым. Она была младше меня. Мы были вместе три года приблизительно. У нас даже детей не было. Я работал в Театре Ленинского комсомола. Она поступила в Малый театр».

Валентин Смирнитский

Как отметил Валентин Смирнитский, достаточно быстро стало понятно, что их брак будет недолгим.

«У нас были разные графики. Мы виделись даже нечасто. Быстро стало ясно, что у нас не сложится. Ее родители нормально отнеслись к нашему расставанию», — заметил популярный актер.

Валентин Смирнитский прославился по роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он народный артист России. Этого звания артист был удостоен в 2005 году.

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