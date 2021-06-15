«Уже 6 лет прошло»: в день смерти Жанны Фриске родные и друзья вспоминают певицу

Сестра звезды Наталья призналась, что до сих пор не осознала горе.

Ровно шесть лет назад в возрасте 40 лет скончалась экс-солистка группы «Блестящие», певица и актриса Жанна Фриске. Для семьи, друзей, близких и миллионов поклонников жизнь разделилась на до и после. И в день смерти певицы, 15 июня, все они вспоминают звезду.

Родная сестра Жанны, Наталья, в числе первых почтила память певицы. Девушка разместила в микроблоге клип исполнительницы и написала:

«Моя звездочка, мой ангел, уже 6 лет прошло, а мы никак не можем осознать, что тебя нет», — призналась девушка.

Наталья написала, что ей очень не хватает объятий старшей сестренки, ее советов и любви. И до сих пор не может поверить, что больше никогда не увидится с ней. Все эти шесть лет Фриске-младшая и ее семья живут с ощущением, что Жанна уехала на гастроли или участвует в съемках на необитаемом острове.

Напомним, причиной смерти Жанны Фриске стала глиобластома. Звезда узнала о своей болезни в 2013 году, когда была беременна от Дмитрия Шепелева. После родов девушка еще два года боролась с недугом, но он победил.

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