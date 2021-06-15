Блондинка с пухлыми губками: как выглядит красотка-жена Ильи Соболева

Оставаться в тени знаменитого мужа красивым и самодостаточным женщинам бывает очень непросто. Но часто они решаются на это ради мира и спокойствия в семье. Ранее мы писали о союзе Демиса Карбидиса с его очаровательной женой Пелагеей, которая, несмотря на свою привлекательную внешность, решила забыть про светскую жизнь и практически полностью посвятила себя семье.

Супруга резидента Comedy club Ильи Соболева Наталья Пахомова тоже предпочитает все свое свободное время посвящать семье и детям, а их у пары уже две – дочки Соня и Ева. При этом симпатичная блондинка успевает вести свой блог о здоровом питании и заниматься бизнесом, продавая в Европе недвижимость.

Некоторые зрители удивляются, как Илье Соболеву с его обычной внешностью и невысоким ростом (166 см) удалось получить в жены такую красавицу модельных параметров (ее рост – 169 см). Однако влюбленным все равно до этих скептических замечаний, они уже много лет вместе и точно знают, что их секрет счастья кроется в настоящей любви и желании быть вместе.

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