«Лидия намазывается в баньке медом, Катерина обливается пивом»: Солнцев — об отдыхе с любимыми

Шоумен Гоген Солнцев в Instagram рассказал, как проводит время со своими любимыми женщинами. Как известно, его женой является пожилая дама Екатерина Терешкович. Также «вхожа в семью» подруга фрика — Лидия Александровна Алифиренко. Судя по всему, Терешкович мужа к «сопернице» уже не ревнует. На снимке они, во всяком случае, позируют втроем, мирно уживаясь, судя по всему, под одной крышей.

«Решили с девочками провести длинные выходные на даче. Копаемся в огороде, занимаемся посадками, строим будку для пса, ходим в баню. Лидия Александровна намазывается в баньке медом, а Катерина обливается пивом и потом мощно бьет нас веником из березовых бруней. А я вот не знаю, чем мне натираться. Подскажите, что полезнее для тела в сухой сауне? Чем побаловать себя, чтобы кайфануть?» Гоген Солнцев

«У Екатерины глаза уже прикрыты», «У Екатерины один глаз вообще уже не открывается. Второй смотрит куда-то в сторону», «Беги к Насте Волочковой в сауну. Она тебя всем намажет», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Лидия Александровна — подруга семьи Солнцева. Он не раз говорил, что она гладит его вещи и ухаживает за ним. При этом одно время Терешкович соперницу буквально ненавидела, но теперь, похоже, в семье все изменилось.

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