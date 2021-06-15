Поцеловались при встрече: муж Ксении Бородиной провел время за ужином с Татой Блюменкранц

По слухам, бизнесмен Курбан Омаров съехал от своей жены и сейчас живет отдельно.

Бизнесмен Курбан Омаров, чья личная жизнь с телеведущей Ксенией Бородиной, по слухам, трещит буквально по швам, был застукан папарацци в обществе звезды «Дома-2» Таты Блюменкранц.

Они вместе поужинали и о чем-то оживленно беседовали. Местом встречи с эффектной бывшей участницей «Дома-2» стало «Кафе 288» буквально в паре минут ходьбы от жилого комплекса, где сейчас живет отдельно от жены Курбан Омаров.

Одна из очевидцев свидания рассказала, что при встрече Курбан Омаров поцеловал выпускницу «Дома-2» в щечку. Они поели, поболтали и разошлись. При этом девушка отметила, что Блюменкранц откровенно заигрывала с Омаровым. При этом на публике они, конечно, не обнимались.

Напомним, что Блюменкранц появилась на шоу «Дом-2» в 2016 году. Ее девичья фамилия Абрамсон. Она через непродолжительное время вышла замуж за другого участника проекта, Валерия Блюменкранца. Родила от него дочь Беатрису. Брак сохранить у молодой пары не получилось, сообщает «СтарХит».

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