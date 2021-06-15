С оперными мотивами: Нетребко похвасталась сумочкой за 600 евро, которую сделали по ее эскизу

Оперная певица Анна Нетребко не только хорошо поет, но и занимается живописью. По ее рисункам российский бренд MyBacio, специализирующийся на аксессуарах из натуральных материалов, создал несколько сумочек.

больше по теме «Подарили»: Клава Кока похвасталась трендовым головным убором с принтом в виде надписей В этом году бейсболки особенно популярны.

Одной из них — клатчем в морском стиле — звезда похвасталась в личном блоге. Деревянная сумочка была создана автором по мотивам оперы Жоржа Бизе «Искатели жемчуга», коллекция лимитированная. Каждая модная вещица имеет свой порядковый номер. Цена — 600 евро.

Отметим, что Анна Нетребко и ранее отличалась хорошим художественным вкусом и умением рисовать, но, в основном, ее навыки был направлены внутрь семьи. Она создавала картины для дома, кроме того, расписала стены своей террасы.

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