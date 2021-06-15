Что такое «Поп-ит» и почему он такой популярный
Видео
Ободки, повязки и корона: модные украшения для волос
Видео

«Ей увлекались многие»: Валентин Смирнитский вспомнил свой роман с Марианной Вертинской

По словам актера, они даже несколько раз целовались.

«Ей увлекались многие»: Валентин Смирнитский вспомнил свой роман с Марианной Вертинской
Марианна Вертинская. Фото: Globallookpress.com

Актер Валентин Смирнитский в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил в беседе с ведущим Борисом Корчевниковым свой непродолжительный роман с актрисой Марианной Вертинской. Они вместе учились в Театральном училище имени Щукина.

Марианна Вертинская
Марианна Вертинская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Ей увлекались многие. Не только я. В этом смысле был не оригинален. Она была очень общительной, обаятельной девушкой, с хорошим чувством юмора. Все достоинства хорошей женщины и актрисы в ней присутствовали. Там было, чем увлечься».

Валентин Смирнитский

При этом Валентин Смирнитский подчеркнул, что у них никогда не было сильно близких и романтических отношений.

«Увлеченность была, конечно. Возможно, мы даже пару раз поцеловались. Я, если честно, не помню. Эта была молодость», — заметил актер.

Валентин Смирнитский прославился по роли Портоса в легендарном фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Он народный артист России. Этого звания популярный актер был удостоен в 2005 году.

Смотрите также:

Тэги

Валентин СмирнитскийВалентин Смирнитский последние новостиМарианна ВертинскаяНовости googleПрограмма "Судьба человека"