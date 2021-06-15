Как гимназистка: Алла Пугачева в черном платье с белым отложным воротничком позировала с дочкой Лизой

Любое появление легенды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой вызывает бурю эмоций и обсуждений. Все потому, что 73-летняя Примадонна крайне редко выходит в свет, предпочитая все время посвящать семье. правда, исключения все-таки бывают, и одно из них случилось буквально на днях: знаменитость появилась на праздничном концерте в честь 95-летия композитора Александра Зацепина.

Менее официальные выходы Пугачева тоже совершает, и о них поклонники узнают благодаря соцсетям. Звезда часто встречается с друзьями или принимает гостей у себя в замке. На одну их таких посиделок артистка нарядилась в черное платье с белым воротничком в стиле гимназистки. Для памятного снимка Примадонна позировала вместе с дочкой Лизой, и этот архивный кадр разместили поклонники в фан-группе.

Кстати, отложные съемные воротнички на блузках, платьях и жакетах в моде не первый сезон. Их многообразие настолько велико, что подобрать свой аксессуар сможет любая модница. Как это уже сделала Алла Борисовна.

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