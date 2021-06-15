Ресниц не видно, брекеты и нечто лохматое на голове: как выглядит Регина Тодоренко с утра

Мы привыкли видеть российских звезд «при всем параде»: с профессиональным макияжем, продуманным луком, укладкой волос по последним трендам. Однако знаменитые красавицы выглядят так далеко не всегда. Утром они просыпаются ровно такими же, как и все остальные россиянки.

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Регина Тодоренко показала себя в личном блоге сразу после пробуждения, не постеснявшись ни брекетов на зубах, ни отсутствия мэйкапа и прически.

«Вот так я выгляжу с утра. Сегодня хочу быть с вами максимально откровенной», — сказала она в stories Instagram.

В это день Регине исполнился 31 год, именины ведущая отметила с сыном Майклом и родителями в Турции, где она остановилась в пятизвездочном отеле в Кемере.

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