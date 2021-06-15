Вспомнила философа: Фрост оригинально отреагировала на слухи о романе с мужем Бородиной

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Лера Фрост в Instagram пообщалась со своими подписчиками. Один из них спросил, неужели девушка действительно тайно встречается с мужем телеведущей Ксении Бородиной бизнесменом Курбаном Омаровым. «Что с Омаром мутите?» — задал вопрос пользователь.

В ответ Лера Фрост разместила обложку книги персидского философа, астронома и поэта Омара Хайяма «Рубаи: книга мудрости».

«С этим?» — заметила она и поставила смеющийся смайлик.

Напомним, что, по слухам, Курбан Омаров и Ксения Бородина больше не живут вместе. Не так давно телеведущая отмечала день рождения дочери Маруси. Курбан Омаров на празднике не появился. Он в это время был на вечеринке, устроенной поэтессой Анной Егорян. Красавица-брюнетка Лера Фрост была в числе приглашенных гостей. В ее Instagram появились их совместные кадры с бизнесменом, после чего и поползли слухи об их связи.

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