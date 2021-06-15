Ноги вверх: Асмус в рубашке лесоруба и кожаном костюме с шортами запечатлелась у камина

Девушка обожает забавные гримасы и кривляния на камеру и часто поднимает ими настроение своим поклонникам.

Актриса театра и кино Кристина Асмус давно обзавелась внушительной армией поклонников. Звезда сериала «Интерны» и скандальной драмы «Текст» имеет более четырех миллионов фолловеров в Instagram, и эта цифра постоянно увеличивается.

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Чтобы удерживать интерес онлайн-публики к своей персоне, Асмус регулярно делится с подписчиками фотографиями и видео: выступления в театре, работа на съемках, новые прически и образы, а также ракурсы и места — все это Асмус давно и регулярно показывает в ленте и stories микроблога.

На сей раз девушка решила напомнить фанатам, что у нее солидное акробатическое прошлое, и, высоко закинув вверх одну ногу, позировала на камеру. И при этом озорница еще и показала длинный язык.

Для съемки Асмус облачилась в рубашку лесоруба черно-лилового цвета и кожаный костюм, состоящий из безразмерного жакета и шорт.

«Кристина, вы чудесная, озорная и юморная», «А языком до носа достать сможешь?», «Блин, до чего же крутая женщина», «У нас Кристина сломалась», «Суперкрасотка», — оценили забавный кадр подписчики.

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