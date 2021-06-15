Снова вместе – снова рядом: Ани Лорак воссоединилась с мужем ради дня рождения дочери

Их общей наследнице Соне исполнилось десять лет.

Певица Ани Лорак в Instagram поделилась кадрами со дня рождения своей дочери Сони. Девочка отметила первый юбилей. Ей исполнилось десять лет. Примечательно, что на торжестве присутствовал и отец ребенка, турок Мурат Налчаджиоглу, с которым Лорак официально развелась.

Надо отметить, что бывший муж Ани Лорак в последнее время достаточно часто проводит время в обществе исполнительницы. Поговаривают даже, что они снова вместе. Не исключено, впрочем, что ради дочки они просто поддерживают теплые отношения друг с другом.

Многие подписчики пары остались в восторге от многоярусного торта, который был изготовлен специально для именинницы. Кондитерский шедевр был украшен фотографиями Софии и фигурками героев любимых мультфильмов девочки.

«Детство — очень важный период жизни. Именно в юном возрасте в нас закладывается вера в людей, в добро и чудеса. Детский смех не утихал ни на минуту». Ани Лорак

Напомним, что Ани Лорак рассталась с мужем после его многочисленных измен. Мурат Налчаджиоглу вел разгульный образ жизни, пока его жена гастролировала и зарабатывала деньги для семьи.

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