Пикантный ракурс: Полина Гагарина в мини-бикини засветила родинку на интимном месте

Певица Полина Гагарина отправилась в долгожданный отпуск с сыном и дочкой. На этот раз они выбрали местом своего отдыха Грецию. Ежедневно артистка публикует в своем микроблоге яркие моменты своих каникул — кадры с прогулки по цветущему саду, залитое солнцем бескрайнее море, свои водные процедуры.

В новом видео Гагарина показала, что собирается на пляж. Девушка надела белое мини-бикини, накинула парео. На селфи, которое сняла красотка, она засветила в «ложбинке греха» пикантную родинку, о существовании которой мало кто знал: на подобных кадрах в купальнике раньше ее никто не смог разглядеть. Возможно, девушка убирала ее фотошопом, чтобы снизить градус откровенности.

Ранее мы писали о том, что Полина Гагарина дала редкий комментарий в адрес бывшего мужа, фотографа Дмитрия Исхакова. Девушка практически никогда не выносит сор из избы, и на этот раз тоже заметила, что для нее обсуждать развод неприемлемо. А вот годы совместной жизни и доченька Мия — она ценит и уважает за них экс-возлюбленного.

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