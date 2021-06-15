«Это тренд сезона»: Рогов назвал укороченные брюки, которые модницы носят этим летом

Их можно примерить и на пляж, и на работу.

Александр Рогов пополнил гардероб Юлии, новой героини шоу «Рогов в деле» на СТС, выбрав для него несколько актуальных вещей: яркий морковный жакет, рубашку без рукавов с подплечиками, жилет с двубортным воротником, белые кеды, прямые джинсы бойфренды. Особое внимание стилист уделил популярным в этом сезоне укороченным брюкам – белым шортам-бермудам длиной по колено.

«Это тренд сезона», — заметил ведущий проекта.

Александр Рогов составил с ними аутфит с белыми вещами: жакетом, топом, кедами. Акцент модный эксперт поставил на сумочке.

«Сумка кричащего оттенка на цепочке – необходимый компонент этого модного уравнения», — прокомментировал Рогов.

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