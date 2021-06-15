Игривая дачница: Наташа Королева в мини-шортах и рубашке с мультяшным принтом появилась в саду

48-летняя звезда эстрады Наташа Королева регулярно наполняет свой микроблог различным контентом. С поклонниками в Сети она делится новостями из жизни и работы, советами и рекомендациями, хорошим настроением и вдохновением. На этот раз певица отправилась в сад, чтобы похвастаться подарками.

Звезде преподнесли в подарок садовую мебель, и Наташа тут же нашла место для нее. Более того, как настоящая хозяйка и любительница садово-огородных работ, певица собрала растущие на своем участке цветы и украсила уютный уголок букетом.

Перед камерой исполнительница хитов «Подсолнухи» и «Желтые тюльпаны» появилась в по-настоящему летнем наряде. Звезда облачилась в розовые мини-шортики и оливкового цвета рубашку, декорированную мультяшным принтом. Это уже не первый столь броский аутфит звезды — этим летом Королева отдает предпочтение цвету и свежести.

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