Просто ровная земля: с могилы Сергея Бондарчука пропал памятник

С могилы народного артиста Сергея Бондарчука, скончавшегося 20 октября 1994 года от сердечного приступа в 74 года, пропал памятник на Новодевичьем кладбище. Теперь на месте его захоронения — просто ровная земля и 4 торчащих металлических штифта, пишет КП. Нет даже таблички, которая бы указывала, что здесь покоится тело любимца публики.

При этом на могилах жены Ирины Скобцевой и дочери режиссера Алены Бондарчук, которые похоронены рядом, по бокам, лежат цветы, указаны имена. Издание предположило, что, возможно, родственники покойного решили обновить памятник и это состояние погоста временное.

Отметим, что ранее могилы режиссера и его дочери Алены Бондарчук, умершей в 2009 году в 47 лет, были объединены единым мемориальным комплексом из белого мрамора. Они имели одинаковые плиты, памятные стелы, а в центре был установлен памятник в форме креста.

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